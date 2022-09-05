Москва, 5 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить концепцию технологического развития страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Правительству <…> разработать и утвердить концепцию технологического развития на период до 2030 года», — говорится в перечне поручений.

Поручение должно быть исполнено к 15 декабря. Правительству предстоит предусмотреть цели развития, механизмы их достижения и количественные показатели для оценки процесса.

Кроме того, должны быть определены ответственные лица, объём и источники финансирования, представлены меры поддержки институтов инновационного развития, в том числе с привлечением частного бизнеса.

Ответственный за разработку и утверждение концепции — премьер-министр Михаил Мишустин.

Критерии, по которым технологические компании могут считаться быстрорастущими и претендовать на поддержку государства, определят правительство и Банк России.

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