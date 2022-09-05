Москва, , 11:25 — REGNUM Предприятия смогут на год-два раньше выводить продукцию благодаря промышленной ипотеке. Об этом 5 сентября заявила вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Денис Мантуров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кредиты на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой, будем выдавать на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Это базовый сценарий. Ну и при этом для инновационно-технологических компаний ставка будет ещё ниже — это 3%», — заявил Мантуров.

«Их реестр согласно разработанным абсолютно прозрачным критериям формирует Минэкономразвития. Опираясь на среднюю по стране стоимость промышленных площадей, мы предлагаем верхнюю планку льготного кредита установить в 500 млн рублей. Эта сумма вполне обеспечит приобретение до 10 тыс. квадратных метров производственной недвижимости — примерно столько достаточно сегодня для размещения небольшого, среднего размера завода или нескольких цехов крупного предприятия», — указал он.

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