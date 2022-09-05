Нью-Йорк, США, 5 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Члены Совета Безопасности ООН осудили нападение террориста-смертника на верующих в афганской провинции Герат. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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Совет Безопасности ООН в своём заявлении назвал взрыв в Герате продолжением «отвратительных террористических» нападений на гражданское население, и заявил, что террористические акты не имеют оправдания независимо от их мотивов. Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость борьбы с исполнителями, организаторами, финансистами и пособниками этих террористических актов и привлечения их к ответственности.

Члены Совбеза призвали все страны к активному сотрудничеству в этой области в соответствии с их обязательствами по международному праву и резолюциям Совета Безопасности. Отмечается, что страны должны бороться с угрозами глобальному миру и безопасности в соответствии с международным правом.

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В заявлении говорится, что по всему Афганистану участились нападения на мирных жителей, в том числе на религиозные меньшинства. По данным Совета, только в августе было убито и ранено 250 человек, включая детей.

Совет Безопасности подчеркнул, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьёзных угроз международному миру и безопасности.

как сообщало ИА REGNUM, в результате теракта два дня назад в Герате погибли по меньшей мере 46 человек, более 80 получили ранения. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о 21 погибшем и 23 раненых.