Тегеран, , 07:46 — REGNUM 2 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани решительно осудил террористический акт в мечети Гузарга во время пятничной полуденной молитвы в Герате (западный Афганистан). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

Выразив обеспокоенность в связи с продолжением террористических нападений в Афганистане, представитель МИД Ирана подчеркнул, что правительство Исламской Республики Иран будет поддерживать Афганистан и его угнетенный народ в борьбе со зловещим явлением экстремизма, насилия и терроризма.

Канани также передал свои соболезнования семьям жертв этого теракта и помолился Богу о скорейшем выздоровлении всех раненых лиц.

По данным афганских СМИ, в результате взрыва в мечети в городе Герат на западе Афганистана погибли 30 человек и еще десятки получили ранения.

Взрыв прогремел в мечети Гузарга во время пятничной полуденной молитвы.