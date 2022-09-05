Москва, 5 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Россия не ждёт позитивных изменений в отношениях с Лондоном после смены премьер-министра в Великобритании. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По его словам, претенденты на пост премьера Британии соревновались в антироссийской риторике и угрозах России, вряд ли можно надеяться на позитив.

«В Кремле не ожидают каких-либо изменений в будущем. Не хотелось бы говорить, что эти изменения могут произойти к худшему. Но не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, оговорку, касающуюся России, допустила в своей публичной речи на встрече с консерваторами британский политик, кандидат в премьер-министры Лиз Трасс.

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