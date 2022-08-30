Прага, , 18:32 — REGNUM Глава евросоюзной дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «некоторые голоса» в ЕС выступаю за пересмотр режима антироссийских санкций, однако выразил уверенность, что ограничительные меры продолжат действовать. Об этом Боррель заявил сегодня, 30 августа, в Праге на неформальном заседании глав минобороны и МИД Евросоюза.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«ЕСввел жесткие санкции против России . Конечно, министры будут их обсуждать, их эффективность… Некоторые голоса выступали за пересмотр санкций, но я не думаю, что министры в целом на это настроены, санкции останутся в силе», — заявил Боррель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад начал вводить санкции против России в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ по результатам легитимного референдума о самоопределении. С тех пор число санкций против России со стороны Запада превысило все разумные пределы и привело к обратному эффекту — от этих санкций больше страдают западные экономики, чем российская.