Прага, 30 августа 2022, 18:32 — REGNUM Глава евросоюзной дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «некоторые голоса» в ЕС выступаю за пересмотр режима антироссийских санкций, однако выразил уверенность, что ограничительные меры продолжат действовать. Об этом Боррель заявил сегодня, 30 августа, в Праге на неформальном заседании глав минобороны и МИД Евросоюза.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад начал вводить санкции против России в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ по результатам легитимного референдума о самоопределении. С тех пор число санкций против России со стороны Запада превысило все разумные пределы и привело к обратному эффекту — от этих санкций больше страдают западные экономики, чем российская.