Лондон, 5 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Газпром приостановил поставки в Европу по газопроводу «Северный поток», после чего газ вырос в цене. Читатели британского издания Daily Mail, комментируя эту новость, заявили о правоте России.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Так, пользователь с ником CantBargainWithMaths призвал быть «честными по отношению к России». По его словам, экономическую войну против России начали западные политики и они знали о последствиях, поэтому неудачную политическую систему пора менять.

«Электричество, которое было на прошлой неделе, сейчас в четыре раза дороже, и дальше будет только хуже», — полагает Freja.8.

Читатель Pink Pain заявил, что не хочет платить за киевским режим, а хочет вернуться к нормальной жизни.

Во всём виноваты европейские бесполезные политики, добавил La Reyne Le Veult.

Читатель Bugsareformugs признался, что не винит президента России Владимира Путина. Именно Запад пытался шантажировать Россию.

«Чего все ждали, когда мы попытались шантажировать его санкциями?» — написал этот пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Газпром заявил, что не может возобновить работу газопровода «Северный поток» из-за неисправности. Ранее газопровод был остановлен на три дня на плановое техобслуживание.

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