Брюссель, 5 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Подземные хранилища в Евросоюзе ускоренно заполняются газом с начала сентября. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Газопровод «Северный поток» остановлен на неопределённый срок, как сообщало ИА REGNUM, из-за неисправностей. По данным за 31 августа, закачка снизилась с примерно 0,3–0,4 процентного пункта в сутки до 0,19 процентного пункта.

Однако уже 1–3 сентября темпы заполнения подземных хранилищ увеличились до 0,35–0,39 процентного пункта в сутки.

Динамика могла подрасти из-за снижения цен на газ на спотовом рынке в Европе. С 30 августа самый популярный контракт «на день вперёд» и «выходные вперёд» упал в цене с $3240 за 1 тыс. кубометров до $1800 на 3–4 сентября.

По состоянию на газовые сутки 3 сентября (завершились в 7:00 мск 4 сентября) европейские ПХГ заполнены на 81,55%. Они содержат около 88,15 млрд кубометров газа.

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