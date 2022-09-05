Москва, 5 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Новейшее вооружение применяют российские войска против сил киевского режима, но только там, где нет гражданского населения. Об этом военный обозреватель Александр Артамонов рассказал в интервью изданию Ukraina.ru.

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По его словам, Россия проводит спецоперацию «в максимально щадящем режиме». При этом невозможно широко применять термобарическое оружие, которое есть в распоряжении ВС РФ.

«Шансов выжить немного, просто их нет — даже для тех, кто сидит в бункере, если только он не герметичный, даже если он на три горизонта ниже уровня земли», — пояснил эксперт.

Артамонов добавил, что в Авдеевке российские войска обязательно будут применять против ВСУ «методы ковровых бомбардировок с высоты 8-9 километров». Однако в случае с крупными городами вроде Одессы, Николаева или Киева нельзя говорить о применении ковровых бомбардировок, термобарического оружия или боевых лазеров для выжигания кварталов.

«У нас уже есть боевые лазеры — за 3-4 километра они стреляют, и в данный момент, насколько я знаю, они прошли боевое крещение на [территории б. УССР, на] фронте», — указал Артамонов.

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