Херсон, 5 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Контрнаступление киевских боевиков на Херсон потерпело крах. Об этом 5 сентября сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Херсон был, есть и будет русским городом, — подчеркнул Стремоусов в сообщении в телеграм-канале. — Все операции и контрнаступления потерпели крах».

Он добавил, что «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших» со стороны ВСУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, обстрел нескольких населённых пунктов Херсонской области ВСУ активизировали с вечера 28 августа. К исходу четвёртых суток попытки наступления ВСУ на Херсонском направлении инициатива была перехвачена российскими войсками. Все три понтонные переправы через реку Ингулец, по которым шло снабжение ударной группировки ВСУ, были выведены из строя. Находящиеся на южном берегу разрозненные силы ВСУ оказались зажаты в котёл и отрезаны от северной группировки войск.

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