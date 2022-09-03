Москва, , 09:55 — REGNUM Газопровод «Северный поток» не может возобновить работу после 3-дневной остановки на плановое техобслуживание. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

«Северный поток» Иван Шилов © ИА REGNUM

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Компания заявляла, что газопровод, ранее остановленный с 31 августа по 2 сентября на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.

Представитель немецкой Siemens Energy заявил, что в Siemens Energy не считает заключение «Газпрома» техпричиной для остановки газопровода.

Сообщается, что остановка в три дня лишила европейские страны почти 100 млн кубометров российского газа.