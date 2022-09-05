Вена, 5 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Попытки западных стран переложить ответственность за нынешний энергетический кризис на Россию совершенно неуместны. Такое заявление сделал российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Дипломат напомнил, что не российская сторона была инициатором разрыва нормальных торгово-экономических отношений с партнёрами.

«Совершенно неуместно пытаться обосновать соответствующие политически (не коммерчески) мотивированные решения, ставя под сомнение надёжность России как поставщика», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в нарушении контрактных обязательств по поставкам газа и заявил, что Москва «больше не является надёжным поставщиком» энергии. Он утверждает, что Россия якобы давно нарушает свои обязательства.

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Напомним, Россия много раз отрицала обвинения в нарушении обязательств по газовым контрактам. По версии Москвы, в проблемах Европы виноваты сами лидеры ЕС и их санкционная политика. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская компания «Газпром» не сделала ни одного шага, который пошатнул бы её реноме надёжного поставщика энергоресурсов.

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