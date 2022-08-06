Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Попытки США переложить на Россию вину за глобальный продовольственный кризис являются лживыми и абсурдными. Такое заявление сделал 5 августа посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его цитирует пресс-служба российской дипмиссии в своём телеграм-канале.

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

Комментируя заявления руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр, российский дипломат указал на абсурдность и лживость слов американского представителя.

«Заявления непрофессиональны, без должного анализа и понимания ситуации, а точнее желания разобраться в существе проблемы», — отметил Антонов.

Российский дипломат напомнил, что ситуация с дефицитом сельхозпродукции возникла из-за ряда обстоятельств, среди которых последствия пандемии коронавируса, логистические проблемы, инфляция, «усталость» почв и изменение климата.

Кроме того, Антонов особо выделил антироссийские санкции как один из факторов, осложнивших зарубежным компаниям сотрудничество с российскими аграрными предприятиями.

Также российский посол обратил внимание, что Россия делает взносы в фонд Всемирной продовольственной программы ООН и является надёжным и ответственным поставщиком продукции на мировой рынок. Антонов приветствовал возобновление поставок украинского зерна по Чёрному морю, отметив, что Вашингтон не может смириться тем, что отсутствует среди участников четырехсторонней инициативы по безопасной транспортировке зерна из портов Украины.

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