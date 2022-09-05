Москва, 5 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Начало новой недели в Москве будет прохладным с кратковременными дождями и с перепадами температуры ночью и днём, передают «Метеоновости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень в городе

Сегодня, 5 сентября, погоду в столице определяет мощный антициклон, пришедший из Скандинавии. Температура воздуха будет ниже нормы на 3-4 °С.

Максимальная температура воздуха дней +11… +13 °С. Ветер северо-западный 5-10 м/с, Атмосферное давление выше нормы 751-753 мм рт. ст.

ИА REGNUM сообщало понижение дневной температуры воздуха днём и облачность, а также потепление ночью ожидается на предстоящей неделе в Москве

Читайте подробнее: В Москве ночи станут теплее, а температура воздуха днём понизится