Москва, , 04:02 — REGNUM Понижение дневной температуры воздуха днём и облачность, а также потепление ночью ожидается на предстоящей неделе в Москве. Об этом 4 сентября рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Приехали, осень Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Как уточнил специалист, с начала новой недели ночные температуры в Москве повысятся, температура воздуха ночью составит +5…+6 градусов. Днём произойдёт понижение температуры воздуха до +11…+13 градусов. Таким образом, среднесуточная температура не изменится.

Вильфанд пояснил, что причиной такого явления станет облачность, которая продержится до 9 сентября. Погода поменяется со второй половины дня 5 сентября, но условий для выпадения сильных осадков не будет. В частности, около 5 мм выпадет в Москве 5 сентября, это очень умеренное количество осадков. При этом будет дуть северо-западный ветер. Ожидается небольшое потепление к следующим выходным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на День города в Москве ожидается солнечная погода без дождей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве в День города ожидается +17 градусов