Манагуа , 5 сентября, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Никарагуа поддерживает Россию в вопросе антироссийских санкций Запада, — об этом заявил ТАСС министр финансов и государственного кредита Никарагуа Иван Акоста.

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«Мы уже на своем опыте проходили этап санкций, [проходили] очень давно. Мы не испытываем никакого давления [из-за призывов ввести санкции против России] и готовы к такой ситуации. Мы поддерживаем Россию», — сказал министр.

Напомним, что Никарагуа неоднократно становилось целью санкций США.

В июне 2021 года Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении 100 официальных лиц Никарагуа, в ноябре 2021 года США запретили банковским организациям предоставлять кредиты никарагуанским властям, в январе 2022 года Минфин США ввел санкции против шести должностных лиц страны.

Комментируя антироссийские санкции Запада, политики Никарагуа ранее отмечал, что последствия ограничений угрожают Эквадору, Бразилии, Сальвадору, Гватемалу и Гондурасу.

«Для стран, где проблемам самых бедных классов не уделяется внимания и нет смягчающих мер, санкции — это бомба замедленного действия», — заявлял в июне 2022 года никарагуанский депутат Вильфредо Наварро.