Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Вашингтон вводит визовые ограничения в отношении 100 официальных лиц Никарагуа, включая приближённых президента страны Даниэля Ортеги. Об этом сообщает 12 июля пресс-служба Госдепартамента США.

В американский санкционный попали члены Национальной ассамблеи Никарагуа, высокопоставленные представители судебной власти страны, включая судей и прокуроров, а также ряд членов их семей.

«Визовые ограничения применяются к гражданам Никарагуа, которые, как предполагается, несут ответственность или причастны к подрыву демократии, в том числе к подавлению мирных протестов или нарушениям прав человека», — говорится в распространённом заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Сообщается также, что Соединённые Штаты намерены «продолжать использовать дипломатические и экономические инструменты, чтобы добиться освобождения политических заключённых в Никарагуа и поддержать призывы граждан этой страны к большей свободе, подотчётности, свободным и честным выборам».