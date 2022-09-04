Москва, 4 сентября, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Комментировать смену посла США в Москве не стал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это вопрос (насчет отъезда посла США в России из Москвы — прим.) в МИД», — сказал Песков в интервью ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее посол США в РФ Джон Салливан завершил работу в качестве посланника Вашингтона и покинул Москву.

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