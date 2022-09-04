Москва, 4 сентября 2022, 17:59 — REGNUM Посол США в России Джон Салливан завершил работу и покинул Москву. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте представительства 4 сентября.
«Посол США в Российской Федерации Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву», — говорится в сообщении.
До приезда преемника его обязанности будет исполнять Элизабет Руд.
Напомним, Джон Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого он был заместителем госсекретаря США.