Москва, , 17:59 — REGNUM Посол США в России Джон Салливан завершил работу и покинул Москву. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте представительства 4 сентября.

Джон Салливан U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Посол США в Российской Федерации Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву», — говорится в сообщении.

До приезда преемника его обязанности будет исполнять Элизабет Руд.

Напомним, Джон Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого он был заместителем госсекретаря США.