София, 4 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Официальная София намерена полностью восстановить свое сотрудничество с российским концерном «Газпром» для обеспечения собственной энергетической безопасности в осенне-зимний период 2022–2023 годов. Об этом 4 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в министерстве экономики Болгарии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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По некоторым данным, переговоры о возобновлении поставок российского голубого топлива в эту балканскую страну начнутся уже 15 сентября текущего года — после того, как болгарская сторона рассмотрит вопрос о возможности оплаты за поставляемый РФ газ в российских рублях.

«Мы готовы к консультациям на любом уровне», — резюмировал глава минэкономики Болгарии Розен Христов.

Напомним, ранее Болгария провела переговоры о масштабных поставках газа с Грецией и Азербайджаном.