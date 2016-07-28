Диверсантов отслеживали с самого начала: военкор о десанте ВСУ в Энергодаре
Киев не заинтересован в том, чтобы на территории Запорожской АЭС присутствовали иностранные специалисты, способные зафиксировать, кто ведет обстрелы по окрестностям станции и по ней самой, отметил 1 сентября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.
Киевские террористы обстреляли в Энергодаре два детских сада
В результате артобстрела города Энергодар войсками киевского режима утром 1 сентября в двух детских садах произошли пожары, сообщил журналистам глава городской администрации Александр Волга.
Глава МАГАТЭ о Запорожской АЭС: «У нас у всех одна цель»
У МАГАТЭ есть цель — добиться, чтобы на Запорожской АЭС не случилось аварии, заявил 1 сентября глава междунардного агентства Рафаэль Гросси.
Операция Оверлорденко: эксперт о десанте ВСУ в Энергодаре
Десантная «операция Оверлорденко» в Энергодаре должна была стать «вишенкой на торте херсонского наступления» ВСУ, но российская разведка отследила все подготовительные мероприятия и пресекла эту операцию, отметил 1 сентября в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский.
Высадка десанта в Энергодаре накануне приезда миссии МАГАТЭ стала серьезным нарушением Зеленским своих обязательств способствовать визиту специалистов из МАГАТЭ, отметил бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Он выразил уверенность в том, что официальный Киев будет открещиваться как от обстрелов Запорожской АЭС, так и от десанта.
«Если мы не предоставим доказательства того, что десант был, нас могут обвинить в фальсификациях как наличия десанта, так и обстрелов. Сейчас в Энергодаре десятки зарубежных и наших журналистов и телекамер. Надо срочно продемонстрировать им лодки, пленных, трупы. Не дайте испортить великолепную военную операцию бездарным медийным сопровождением», — призвал Царев.
«Делегация МАГАТЭ повторит опыт делегации ОБСЕ» — политолог
Делегаты МАГАТЭ, если и прибудут в Энергодар, не зафиксируют обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
Миссия МАГАТЭ начала осмотр Запорожской АЭС
Представитель Росатома показал миссии МАГАТЭ Запорожскую АЭС, а также последствия обстрела со стороны ВСУ.
Обстрелы Запорожской АЭС прекратились после прибытия миссии МАГАТЭ
Киевские боевики прекратили обстрелы Запорожской атомной электростанции после прибытия на объект миссии МАГАТЭ. Об этом 1 сентября заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
Официально: миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую атомную электростанцию. Официальное сообщение об этом опубликовано 1 сентября в Twitter организации. Отмечено, что миссию возглавляет гендиректор агентства Рафаэль Гросси.