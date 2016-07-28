1 Сентября
 
17:08

Диверсантов отслеживали с самого начала: военкор о десанте ВСУ в Энергодаре

Киев не заинтересован в том, чтобы на территории Запорожской АЭС присутствовали иностранные специалисты, способные зафиксировать, кто ведет обстрелы по окрестностям станции и по ней самой, отметил 1 сентября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

17:00

Киевские террористы обстреляли в Энергодаре два детских сада

В результате артобстрела города Энергодар войсками киевского режима утром 1 сентября в двух детских садах произошли пожары, сообщил журналистам глава городской администрации Александр Волга.

16:42

Глава МАГАТЭ о Запорожской АЭС: «У нас у всех одна цель»

У МАГАТЭ есть цель — добиться, чтобы на Запорожской АЭС не случилось аварии, заявил 1 сентября глава междунардного агентства Рафаэль Гросси.

16:38

Операция Оверлорденко: эксперт о десанте ВСУ в Энергодаре

Десантная «операция Оверлорденко» в Энергодаре должна была стать «вишенкой на торте херсонского наступления» ВСУ, но российская разведка отследила все подготовительные мероприятия и пресекла эту операцию, отметил 1 сентября в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский.

16:27

Высадка десанта в Энергодаре накануне приезда миссии МАГАТЭ стала серьезным нарушением Зеленским своих обязательств способствовать визиту специалистов из МАГАТЭ, отметил бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Он выразил уверенность в том, что официальный Киев будет открещиваться как от обстрелов Запорожской АЭС, так и от десанта.

«Если мы не предоставим доказательства того, что десант был, нас могут обвинить в фальсификациях как наличия десанта, так и обстрелов. Сейчас в Энергодаре десятки зарубежных и наших журналистов и телекамер. Надо срочно продемонстрировать им лодки, пленных, трупы. Не дайте испортить великолепную военную операцию бездарным медийным сопровождением», — призвал Царев.

15:56

«Делегация МАГАТЭ повторит опыт делегации ОБСЕ» — политолог

Делегаты МАГАТЭ, если и прибудут в Энергодар, не зафиксируют обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

15:54

Миссия МАГАТЭ начала осмотр Запорожской АЭС

Представитель Росатома показал миссии МАГАТЭ Запорожскую АЭС, а также последствия обстрела со стороны ВСУ.

15:52

Обстрелы Запорожской АЭС прекратились после прибытия миссии МАГАТЭ

Киевские боевики прекратили обстрелы Запорожской атомной электростанции после прибытия на объект миссии МАГАТЭ. Об этом 1 сентября заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

15:51

Официально: миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую атомную электростанцию. Официальное сообщение об этом опубликовано 1 сентября в Twitter организации. Отмечено, что миссию возглавляет гендиректор агентства Рафаэль Гросси.