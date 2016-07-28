Высадка десанта в Энергодаре накануне приезда миссии МАГАТЭ стала серьезным нарушением Зеленским своих обязательств способствовать визиту специалистов из МАГАТЭ, отметил бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Он выразил уверенность в том, что официальный Киев будет открещиваться как от обстрелов Запорожской АЭС, так и от десанта.

«Если мы не предоставим доказательства того, что десант был, нас могут обвинить в фальсификациях как наличия десанта, так и обстрелов. Сейчас в Энергодаре десятки зарубежных и наших журналистов и телекамер. Надо срочно продемонстрировать им лодки, пленных, трупы. Не дайте испортить великолепную военную операцию бездарным медийным сопровождением», — призвал Царев.