Москва, , 14:50 — REGNUM С начала спецоперации на территории б. УССР уничтожено 287 самолетов и 151 вертолет ВСУ. Об этом 4 сентября сообщили в Минобороны России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 287 самолетов, 151 вертолет, 1872 беспилотных летательных аппарата, 372 зенитных ракетных комплекса, 4804 танка и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3367 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5276 единиц специальной военной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки российскими средствами ПВО сбиты пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населённых пунктов Балаклея, Першотравневое Харьковской области, Ивановка, Завитне Бажання, Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике.

Читайте ранее в этом сюжете: Российскими средствами ПВО сбиты три противорадиолокационные ракеты HARM