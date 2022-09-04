Москва, , 14:39 — REGNUM В ДНР в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наёмников ликвидировано до 50 иностранных боевиков. Об этом 4 сентября сообщили в Минобороны России.

Истребитель Су-27 ВКС России Минобороны России

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«В районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наёмников ликвидировано до 50-ти иностранных боевиков», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате сосредоточенных огневых ударов ВС России по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР ликвидировано 110 боевиков.

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