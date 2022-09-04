Москва, 4 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и склад боеприпасов в ДНР. Об этом 4 сентября сообщили в Минобороны России.

Александр Маркин Су-34 ВКС России

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«Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населенного пункта Краматорск ДНР. Ликвидировано более 120-ти военнослужащих ВСУ и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 ВСУ.