Донецк, 4 сентября 2022, 13:55 — REGNUM ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:40 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами