Донецк, 4 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:40 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами.