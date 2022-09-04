Рим, 4 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Власти ЕС должны возместить расходы граждан из-за последствий санкций против РФ. Об этом 4 сентября заявил лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре», — отметил он в эфире RTL.

Лидер «Лиги» подчеркнул, что выступает за продолжение санкций, но не считает их эффективными: «Прошло несколько месяцев, а счета за газ выросли втрое».

Ранее Сальвини заявлял, что санкции против России неэффективны и помогают российской экономике.