Донецк, , 11:01 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли более 20 человек, танк и два грузовика. Об этом 4 сентября сообщает Народная милиция ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, два грузовых автомобиля и более 20 человек личного состава», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 44 раза обстреляли ДНР, выпустив 241 единицу боеприпасов.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ за сутки 44 раза обстреляли ДНР