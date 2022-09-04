Донецк, 4 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 20 человек, танк и два грузовика. Об этом 4 сентября сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, два грузовых автомобиля и более 20 человек личного состава», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 44 раза обстреляли ДНР, выпустив 241 единицу боеприпасов.