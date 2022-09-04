Берлин, 4 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с РФ, способен вдохновить оппозицию ФРГ. Об этом 4 сентября пишет Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Германии

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Жители Чехии обвинили власти в том, что они поддерживают режим Зеленского санкциями против России, но не помогают чехам, которые в результате страдают от резкого роста цен. По мнению издания, ФРГ может повторить у себя протесты по чешскому образцу уже на следующей неделе.

После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на РФ. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из РФ. Данные меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на топливо и продукты питания.