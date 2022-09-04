Донецк, , 09:46 — REGNUM ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО «Ураган». Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:53 — н.п. Дзержинск — н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР из «Градов».

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