Донецк, 4 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО «Ураган». Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:53 — н.п. Дзержинск — н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР из «Градов».