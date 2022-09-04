ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО «Ураган»
Донецк, 4 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО «Ураган». Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:53 — н.п. Дзержинск — н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР из «Градов».