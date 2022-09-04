Донецк, 4 сентября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ 44 раза обстреляли ДНР, выпустив 241 единицу боеприпасов. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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"За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Противник применял, выпустив 241 единицу различных боеприпасов… За прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Донецке, поселке Донецк-Северный Ясиноватского района, Горловке и освобожденной ранее Евгеновке», — отмечается в сообщении.

В результате повреждено 23 домостроения в Донецке и Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.