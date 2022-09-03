Москва, , 22:14 — REGNUM Группировка ВСУ, пытающаяся наступать к Херсону через Андреевский плацдарм на реке Ингулец, вводит в бой танки Leopard 2А4 и зенитные самоходные установки (ЗСУ), похожие на финские ItPsv 90 Marksman, сообщает вечером 3 сентября Телеграм-канал «Рыбарь».

Основной боевой танк Leopard 2А4 Hiuppo

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По некоторым данным, войска киевского режима смогли восстановить часть переправ через реку Ингулец и наращивают численность бронетехники, действующей на Андреевском плацдарме.

По мнению Телеграм-канала, на плацдарм ВСУ перебросили ротный комплект танков Leopard 2А4.

Вероятно, это испанские танки, погрузка которых была замечена в одном из морских портов Европы.

Ранее на Херсонском направлении было уничтожено значительное число голландских бронетранспортеров типа М113, а также танков Т-72М1 польского производства.

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