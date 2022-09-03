Донецк, , 15:01 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке 10 мин и четыре снаряда. Об этом 3 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:20 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм. 14:40 — н.п. Ленинское — н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 10 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за пять минут ВСУ выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов.

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