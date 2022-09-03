Донецк, 3 сентября 2022, 12:46 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 3 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:35 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.
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