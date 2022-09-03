Донецк, , 12:26 — REGNUM За 10 минут ВСУ дважды обстреляли Донецк. Об этом 3 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:05 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 12:15 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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