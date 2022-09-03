Анкара, 3 сентября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Движение судов в Босфорском проливе восстановлено после ЧП с сухогрузом, следующим из Стамбула на территорию б. УССР. Об этом 3 сентября сообщает TRT.

VikiPicture Босфорский пролив

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»

Движение судов в Босфорском проливе было приостановлено из-за ЧП с грузовым судном Briza длиной 107 м, которое бросило якорь в Кандилли из-за поломки.

Ранее береговая охрана Турции сообщала, что 173-метровое судно Lady Zehma село на мель в Босфоре из-за отказа руля. Судоходное движение по проливу прекратилось, но через несколько часов его удалось возобновить.