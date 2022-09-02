Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Специальным представителем генсека ООН и главой Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) назначена бывший президент Киргизии Роза Отунбаева. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба ООН.

World Economic Forum / Benedikt Loebell Роза Отунбаева

пресс-служба ООН «Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил… о назначении Розы Отунбаевой из Киргизии своим новым спецпредставителем по Афганистану и главой Миссии ООН по содействию Афганистану».

Генсек ООН «выразил благодарность за службу» Деборе Лайонс, предшественнице Отунбаевой на этом посту.

Роза Отунбаева родилась 23 августа 1950 года. Окончила с золотой медалью школу в Оше, философский факультет МГУ. Занимала партийные и государственные должности в Киргизская ССР, работала в МИД СССР. После распада СССР занимала дипломатические посты в МИД Киргизии, возглавляла МИД республики, работала в ООН, участвовала в оппозиционном движении. С 3 июля 2010 года по 1 декабря 2011 года являлась временным президентом Киргизии.

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