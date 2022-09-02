Кабул, , 14:42 — REGNUM Маркус Потцель, исполняющий обязанности главы Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), заявил, что средства массовой информации в стране сталкиваются с ограничениями и нехваткой ресурсов.

СМИ ИА REGNUM

В информационном бюллетене UNAMA от 1 сентября говорится, что Потцель посетил студию Tolo News, чтобы выразить солидарность с афганскими СМИ.

«Процветающие и независимые СМИ являются отражением плюралистического общества. В наши дни в Афганистане не хватает таких СМИ. Средствам массовой информации не хватает ресурсов, и пространство СМИ сужается день ото дня», — отмечено в бюллетене.

По данным «Репортёров без границ», за год правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было закрыто 40% афганских СМИ . Также в общей сложности 60% журналистов (среди женщин-журналистов — 76%), остались без работы, а в 11 провинциях страны вообще нет женщин-журналистов.

Согласно этому отчёту, в рейтинге свободы СМИ Афганистан скатился со 122-го на 156-е место.