Москва, 2 сентября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. На острове Врангеля дан старт первому масштабному проекту «Беломедвежья перепись», целью которого является мониторинг, уточнение численности, обновление сведений о половозрастной структуре подвида, оценка состояния группировки и местообитания самого крупного наземного хищника. Первый этап экспедиции продлится около месяца. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Минприроды России.

AWeith Медведи в Арктике

«Беломедвежья перепись» реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». Обновление данных о популяции необходимо для формирования плана сохранения дикого животного. Проект позволит оценить эффективность охраны белого медведя на острове Врангеля. Будут собраны данные о распределении объектов питания белых медведей. Кроме того, будет собрана информация о случаях употребления в пищу медведями павших и живых животных на острове.

«В рамках первого этапа планируется провести апробацию нового метода учёта белых медведей — с использованием беспилотных летательных аппаратов и сравнить результаты данного метода с результатами, полученными с помощью малой авиации и визуального наземного метода. Впоследствии, в случае успешного тестирования, можно будет говорить о его широком внедрении в Арктической зоне России для учёта численности других популяций этого хищника», — отметилаОльга Кревер, замдиректора Росзаповедцентра Минприроды России.

«Помимо учётных работ по белым медведям, в ходе экспедиции будут собраны данные по возможным изменениям ландшафта с связи с климатическими изменениями в Арктике. Участники проекта отберут пробы воды, почвы, растительности, которые потом будут анализироваться, чтобы оценить, какие изменения происходят на территории заповедника. Параллельно также запланирован учёт других представителей арктической фауны — овцебыков, моржей, россомахи, а также ещё ряда животных», — пояснилАлександр Груздев, директор заповедника «Остров Врангеля».

Белый медведь — один из 13 видов, который включён в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочерёдных мер по восстановлению и реинтродукции. В Арктической зоне России обитает четыре популяции белого медведя — баренцевоморская, карская, лаптевская и чукотско-аляскинская, часть которой обитает на острове Врангеля.

Белый медведь занесен в Красную книгу Российской Федерации с категорией редкости 3 (редкие), категорией статуса угрозы исчезновения У (уязвимые), природоохранным статусом I (требуется незамедлительное принятие комплексных мер, включая разработку и реализацию стратегии по сохранению и/или программы по восстановлению (реинтродукции) объекта животного мира и планов действий).

Как сообщало ИА REGNUM, нашествие белых медведей наблюдается на Чукотке. Три хищника замечены около села Энурмино, еще пять в районе села Наукан.

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