Анадырь, , 22:17 — REGNUM Нашествие белых медведей наблюдается на Чукотке. Три хищника замечены около села Энурмино, еще пять в районе села Наукан. Об этом сообщает Telegram-канал «Белый мишка».

Белые медведи Putin.kremlin.ru

Согласно сообщению, животных обнаружили на безопасном расстоянии от населённых пунктов, а за их передвижениями следили волонтёры. После этого белые медведи уплыли в море.

Кроме того, ранее полярный медведь оказался на нефтяном промысле на Гыданском полуострове. После включения сигналов оповещения о присутствии дикого зверя на участке медведь скрылся в Енисейском заливе.

Ранее группа специалистов из Санкт-Петербурга АНО «Экологический центр «Экофактор» провела обследование прибрежных территорий в городском округе Эгвекинот при помощи беспилотников. Учёные наблюдали за ключевыми местами миграции животных, среди которых береговые линии от мыса Шмидта до Энурмино. Исследование позволило выявить экологические риски на Чукотке и оценить популяции млекопитающих в прибрежных акваториях.

Читайте также: Учёные провели исследования мест миграции белых медведей на Чукотке

Как сообщало ИА REGNUM, бурый медведь уплыл в открытое море на пять километров от береговой линии Охотского моря. Неравнодушные рыбаки окружили лодками животное, задав нужное направление.

Читайте также: Заплывшего в Охотское море бурого медведя спасли рыбаки