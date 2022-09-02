Москва, 2 сентября, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Экипажами авиационных спасательных объединений ВВС и ПВО Северного флота были произведены тренировки по поиску и спасению лётчика в условиях Крайнего Севера. Учения нацелены на совершенствование специальных навыков лётчиков-спасателей, а также ориентирование их на местности. В мероприятии было задействовано несколько экипажей и два вертолёта Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ми-8 перед взлетом

Согласно плану учения, авиационные спасатели должны были найти лётчика, который покинул аварийное воздушно судно, а также произвести его эвакуацию.

Поисковый экипаж вертолёта Ми-8 выполнил ряд мероприятий по радиотехническому и визуальному поиску пострадавшего. Кроме того, были отработаны действия по последующей эвакуации лётчика на борт воздушного судна при помощи авиационных носилок.

Как сообщалоИА REGNUM, отдельным радиолокационным подразделением Восточного военного округа, расположенного на острове Врангеля, были проведены учения по противовоздушной обороне.

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