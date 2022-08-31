Москва, , 18:25 — REGNUM Отдельным радиолокационным подразделением Восточного военного округа, расположенного на острове Врангеля, были проведены учения по противовоздушной обороне. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

Военнослужащие радиотехнических войск провели мониторинг воздушного пространства в Арктической зоне ответственности при помощи трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК), развёрнутого на острове Врангеля.

Специальной аппаратурой моделировался полёт малоразмерных одиночных целей, которые двигались на разных высотах и скоростях. Таким образом, они имитировали беспилотные летательные аппараты условного противника.

В ходе тренировки все цели были обнаружены и классифицированы. Информация о летающих объектах была обобщена и проанализирована, после чего была передана в командный пункт ПВО округа.

«ТРЛК способен в группе летящих объектов распознать тип каждого из них. То есть при необходимости РЛС сама подскажет расчету, какую цель необходимо сбить в первую очередь», — указано в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что флагманский корабль Северного флота — тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» в акватории Баренцева моря выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Гранит» в рамках планового учения с группировкой разнородных ударных сил. Стрельбы проводились по мишенной позиции в районе архипелага Новая Земля.

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