Москва, , 15:49 — REGNUM Общая политика энергетического удушения Европы и попадания её в зависимость от поставок энергоносителей из США проводится Вашингтоном довольно последовательно, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поэтому маловероятно, что США допустят достижения компромисса по вопросу снятия санкций с Ирана. В частности, тяжелая иранская нефть могла бы заменить для Европы, НПЗ которой строились именно для такого типа нефти, поставки из России.

Кроме того, не в интересах США и снижение напряженности вокруг Ирана, которое является поводом для активного вмешательства Америки в регионе.

Иран, со своей стороны, сейчас чувствует себя гораздо более уверенно, чем в ситуации, когда заключалась ядерная сделка в президентство Барака Обамы.

Страна уже научилась обходить санкции, да и сами США, развязав санкционную войну против России, Китая, а теперь ещё и Турции, способствуют решению многих иранских проблем — Тегеран получил в лице этих стран вынужденных партнеров.

Кроме того, памятуя прецедент отмены соглашений Трампом, у иранцев нет никаких оснований рассчитывать, что США не нарушат свои обязательства», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты заявили, что новый ответ Ирана по поводу возобновления исторической ядерной сделки «неконструктивен».

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