Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Соединенные Штаты заявили, что новый ответ Ирана по поводу возобновления исторической ядерной сделки «неконструктивен», на следующий день после того, как европейские посредники выразили надежду на то, что им наконец-то удалось выйти на финишную линию, как передает агентство France-Presse.

Ведант Пател United States Department of State

8 августа Европейский союз представил свой окончательный текст договора для восстановления ядерной сделки 2015 года, отмененной бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Иран предложил изменения к тексту, в основном принятые европейцами, на что Соединенные Штаты дали свой ответ.

Представитель МИДа Ирана Насер Канаани заявил ранее 1 сентября, что Тегеран направил еще один ответ в ответ на позицию США.

«Мы можем подтвердить, что получили ответ Ирана через ЕС, — заявил вечером 1 сентября в Вашингтоне первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. — Мы изучаем его и ответим через ЕС, но, к сожалению, он не конструктивен».

Соединенные Штаты отказались публично обсуждать детали.

Консалтинговая компания Eurasia Group в своем анализе, проведенном после того, как Вашингтон представил свой ответ, заявила, что вероятность возобновления сделки в этом году составляет 45%.

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