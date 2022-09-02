Москва, 2 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Вооруженные силы России сбили в Херсонской области киевский истребитель МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM. Об этом 2 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ministry of Defense of Ukraine Истребитель-бомбардировщик МиГ-29 ВСУ

«В районе населенного пункта Андреевка Херсонской области сбиты два [киевских] штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет «HARM», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России ударом высокоточного оружия ликвидировали свыше 100 киевских националистов у населенного пункта Часов Яр в ДНР.

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