Москва, 1 сентября 2022, 14:16 — REGNUM Воздушно-космические силы России ударом высокоточного оружия ликвидировали свыше 100 киевских националистов у населенного пункта Часов Яр в ДНР. Об этом 1 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 30 августа российские военные в ходе проведения специальной операции на территории б. УССР уничтожили почти сотню киевских боевиков и националистов.
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