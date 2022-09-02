Москва, , 15:29 — REGNUM Двенадцать беспилотников ВСУ, противолокационная ракета HARM и 14 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS сбиты российскими средствами ПВО. Об этом сообщает Минобороны России 2 сентября в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Ракета AGM-88 HARM под крылом истребителя F-16CJ Coffeebean2

В ведомстве уточнили, что беспилотники, принадлежащие киевскому режиму, сбиты у Яковенково и Борщевки в Харьковской области, Благодатного, Стылы и Валерьяновки в ДНР, Нестерянки и Копани в Запорожской области, а также у Зелёного Гая в Херсонской области.

«В районе Новой Каховки Херсонской области сбита противолокационная ракета HARM производства США», — говорится в сообщении.

У села Стыла в ДНР, у Херсона, Берислава и Новой Каховки в Херсонской области перехвачены 14 снарядов американской РСЗО HIMARS.

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