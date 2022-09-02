Москва, , 15:17 — REGNUM Российские войска продолжают пресекать попытки ВСУ закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За минувшие сутки противник потерял более 330 военнослужащих, сообщает 2 сентября Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Подразделения и резервы киевского режима, отмечают в ведомстве, несут значительные потери из-за действий российской авиации, артиллерии и ракетных войск.

Так, за сутки на этом направлении ВСУ лишились 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 330 военнослужащих.

«Взято в плен два боевика», — говорится в сводке.

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